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РИА Новости: США передадут Украине планирующие бомбы JSOW без двигателей

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США передадут Украине планирующие бомбы JSOW без двигателей. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

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Комментарии
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Валерий Путря
Обидели просроченного гауляйтера рУины... Ну да не беда, - шароварники Чёрное море чайными ложками выкопали? Выкопали. Первыми фараонами в Египетском царстве были? Были. Все народы сраной европки произошли от кастрюль? Да! Так и в этом случае - приколхозят педали, пропеллеры от вентиляторов, посадят шароварных камикадзе за руль, и....дранг нах остен! Смех, конечно горький ... И в таком , кастрированном виде этот американский военный хлам способен убить наших воинов и гражданских людей. Может еще пара сухогрузов &quot;случайно&quot;  уйдёт в пучину морскую,  не дойдя до Одессы ??? Есть же положительный опыт.
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