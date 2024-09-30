РИА Новости: США передадут Украине планирующие бомбы JSOW без двигателей

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Валерий Путря

Обидели просроченного гауляйтера рУины... Ну да не беда, - шароварники Чёрное море чайными ложками выкопали? Выкопали. Первыми фараонами в Египетском царстве были? Были. Все народы сраной европки произошли от кастрюль? Да! Так и в этом случае - приколхозят педали, пропеллеры от вентиляторов, посадят шароварных камикадзе за руль, и....дранг нах остен! Смех, конечно горький ... И в таком , кастрированном виде этот американский военный хлам способен убить наших воинов и гражданских людей. Может еще пара сухогрузов "случайно" уйдёт в пучину морскую, не дойдя до Одессы ??? Есть же положительный опыт.