Бочкарев: в центре Троицкой линии начал работу стволопроходческий комплекс

На центральном участке Троицкой линии столичного метро запустили стволопроходческий комплекс (СПК) «Валентина» для создания вентиляционного узла на перегоне «Вавиловская» — «Академическая», о чем рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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