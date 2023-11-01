Бочкарев: в центре Троицкой линии начал работу стволопроходческий комплекс

На центральном участке Троицкой линии столичного метро запустили стволопроходческий комплекс (СПК) «Валентина» для создания вентиляционного узла на перегоне «Вавиловская» — «Академическая», о чем рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.