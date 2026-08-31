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ЕС потребует от Греции и Испании срочно поделиться ракетами с Киевом — Politico

ЕС потребует от Греции и Испании срочно поделиться ракетами с Киевом — Politico

Греция и Испания столкнутся с давлением Евросоюза на предстоящих встречах европейских чиновников в Ирландии в начале сентября из-за недостаточных поставок Украине ракет-перехватчиков, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза .

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