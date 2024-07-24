Политика как он...
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Политика как она есть

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СМИ: Штаб Трампа пожаловался на перевод средств кампании Байдена Харрис

СМИ: Штаб Трампа пожаловался на перевод средств кампании Байдена Харрис

Предвыборный штаб экс-главы США Дональда Трампа подал жалобу в избирательную комиссию, так как вице-президент Камала Харрис не имеет права распоряжаться средствами, переведенными предвыборному штабу от Джо Байдена, сообщает CNN.

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