Благодаря сбою в работе банковской карты, студентка потратила 3 миллиона долларов. Банк заметил ошибку через год

Алексей Рэдс

Небывает случайностей.❗Ни с точки зрения эзотэрики, ни с точки зрения даже математики. Так что наверно у этой кошечки, а точнее, у еë души, просто хорошая карма. ☀ Либо 2-й вариант: это была проверка от Высших сил, сообщит ли она сама об этой технической странности на карте в банк или будет продолжать вот так втихаря тр.тить банковские деньги.❗