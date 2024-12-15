Благодаря сбою в работе банковской карты, студентка потратила 3 миллиона долларов. Банк заметил ошибку через год

Скромная студентка химического факультета внезапно превратилась в настоящую богачку. Кристин Ли, еще вчера жившая в обычной общаге, переехала в роскошный пентхаус, разъезжала на парочке новых авто и не стеснялась тратить целое состояние на дизайнерские украшения и вещи.
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