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Благодаря сбою в работе банковской карты, студентка потратила 3 миллиона долларов. Банк заметил ошибку через год

Благодаря сбою в работе банковской карты, студентка потратила 3 миллиона долларов. Банк заметил ошибку через год

Скромная студентка химического факультета внезапно превратилась в настоящую богачку. Кристин Ли, еще вчера жившая в обычной общаге, переехала в роскошный пентхаус, разъезжала на парочке новых авто и не стеснялась тратить целое состояние на дизайнерские украшения и вещи.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Не обедняют.
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15 час.
Алексей Рэдс
Небывает случайностей.❗Ни с точки зрения эзотэрики, ни с точки зрения даже математики. Так что наверно у этой кошечки, а точнее, у еë души, просто хорошая карма. ☀ Либо 2-й вариант: это была проверка от Высших сил, сообщит ли она сама об этой технической странности на карте в банк или будет продолжать вот так втихаря тр.тить банковские деньги.❗
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14 час.

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