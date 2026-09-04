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Суд не выселил из квартиры пожилую должницу за накопленные долги

Суд не выселил из квартиры пожилую должницу за накопленные долги

В Новокузнецке суд встал на сторону пожилой женщины и отказал государству в ее выселении из дома для ветеранов, несмотря на большой долг за коммуналку.

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