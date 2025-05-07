Мерц намерен завершить конфликт на Украине с помощью американского оружия

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже заявил, что конфликт на Украине не может быть завершён без усилий Соединённых Штатов.
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