Глава Минсельхоза России призвала идти в церковь и ставить свечку Илье-пророку

Министр сельского хозяйства страны Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром» в Геленджике заявила, что из-за недостатка влаги в различных регионах России сев озимых в этом году проходит очень тяжело.
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