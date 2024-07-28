Лето красное - пора безопасная

В целях обеспечения безопасности детей в летний период, в том числе недопущение фактов нахождения детей вблизи водоёмов без сопровождения взрослых, в нашем детском саду были организованы дополнительные мероприятия по обучению дошкольников правилам безопасного поведения .
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