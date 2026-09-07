Михаил Лазарев предложил альтернативу тратам на кофе и сигареты

Экономист Михаил Лазарев рассказал о значительных затратах на привычки, такие как кофе и сигареты, и указал на скрытые расходы на здоровье.
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