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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Европы по волейболу. Болгария сыграет с Северной Македонией, Румыния против Латвии

9 сентября стартует групповой этап мужского чемпионата Европы по волейболу. Матчи будут проходить в семи городах Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии.

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