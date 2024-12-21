Что западная пресса писала об Иосифе Сталине? «Если бы только Сосо стал сапожником»

Как высмеивали и описывали западные СМИ Иосифа Сталина в дни его рождения «Диктатор» или «твердый лидер», прямодушный друг народа или «презирающий людей тиран» — как сейчас, так и при жизни личность Сталина вызывала в России и за рубежом крайне противоположные оценки.