Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что западная пресса писала об Иосифе Сталине? «Если бы только Сосо стал сапожником»

Что западная пресса писала об Иосифе Сталине? «Если бы только Сосо стал сапожником»

Как высмеивали и описывали западные СМИ Иосифа Сталина в дни его рождения «Диктатор» или «твердый лидер», прямодушный друг народа или «презирающий людей тиран» — как сейчас, так и при жизни личность Сталина вызывала в России и за рубежом крайне противоположные оценки.

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