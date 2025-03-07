Европейские лидеры сошли с ума - Макрон в истерике, фон дер Ляйен не думает о последствиях. Володин расставил точки над i

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, как и многие отечественные политики, высказался на тему сложившейся ситуации в Европе, когда Макрон заговорил о ядерном оружии, а фон дер Ляйен - о милитаризации стран.
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