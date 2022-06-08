«Это не наше дело»: в Германии начали уставать от Украины

Весьма показательны отклики немецких читателей популярного журнала FOCUS Online на статью издания, где с откровенным недовольством описывается схема оплаты за рубли российских энергоносителей, на которую согласилась в итоге большая часть ЕС.
Весьма показательны отклики немецких читателей популярного журнала FOCUS Online на статью издания, где с откровенным недовольством описывается схема оплаты за рубли российских энергоносителей, на которую согласилась в итоге большая часть ЕС.
Свежие комментарии