Владимира Зеленского могут ликвидировать, когда закончится конфликт на Украине.Депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что Владимир Зеленский опасается расправы, когда наметится окончание конфликта на Украине.
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