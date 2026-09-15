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Царьград

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Перинатальный центр Ростова спас младенца с семикратным обвитием

Перинатальный центр Ростова спас младенца с семикратным обвитием

В Ростовской области врачи спасли новорожденную девочку с семикратным обвитием пуповиной. В перинатальном центре это первый случай такой сложности.

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