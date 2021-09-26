Трое жителей Карелии попались на краже чужого лома

Мужчины обчистили территорию неработающего предприятия, но были пойманы Следователи полиции Суоярвского района возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии