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На Украине рассказали о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На Украине рассказали о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На подконтрольной Киеву части Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров, пишет РИА Новости По его словам, в области прогремело около 200 взрывов.

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