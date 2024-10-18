На Украине рассказали о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На подконтрольной Киеву части Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров, пишет РИА Новости По его словам, в области прогремело около 200 взрывов.
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