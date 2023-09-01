Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Алькарас о том, следит ли за другими матчами на US Open: «Я все смотрю. Люблю смотреть матчи, следить за счетом»

Первая ракетка мира вышел в третий круг, обыграв Ллойда Харриса – 6:3, 6:1, 7:6(4). «Я все смотрю. Люблю смотреть матчи, следить за счетом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх