NYT: Путин и Си Цзиньпин в Пекине показали Западу другую реальность

Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина однозначно продемонстрировала западным лидерам, что Китай и дальше намерен поддерживать Россию, несмотря на все увещевания США и Европы, пишет газета New York Times.
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