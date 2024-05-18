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NYT: Путин и Си Цзиньпин в Пекине показали Западу другую реальность

NYT: Путин и Си Цзиньпин в Пекине показали Западу другую реальность

Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина однозначно продемонстрировала западным лидерам, что Китай и дальше намерен поддерживать Россию, несмотря на все увещевания США и Европы, пишет газета New York Times.

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