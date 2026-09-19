10 Saddest Character Deaths On ER, Ranked

During its 15-season run, "ER" never shied away from the fact that people die in hospitals, and these are the saddest character deaths on the show.
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