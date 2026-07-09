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В Мангистау объяснили, кому могут направить письма из налоговой

В Мангистау объяснили, кому могут направить письма из налоговой

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил о проведении информационно-разъяснительной работы среди физических лиц, по банковским операциям которых за I квартал 2026 года были выявлены признаки получения доходов от предпринимательской деятельности, передает inAktau.

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