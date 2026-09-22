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Газета.ру

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Актриса Анна Хилькевич рассказала, что побывала на родине своего отца

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что побывала на родине своего отца

Актриса Анна Хилькевич встретилась со своими родственниками по отцовской линии. Звезда «Универа» рассказала в соцсетях, что приехала в Белоруссию по работе, но нашла время, чтобы встретиться с близкими.

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