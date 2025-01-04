Сегодня исполнилось бы 100 лет легенде астраханского спорта Вячеславу Викторовичу Тихонову

Вячеслав Викторович ТИХОНОВ – по-настоящему великий и легендарный человек. Заслуженный тренер России по гребле, ветеран Великой Отечественной войны, Мастер спорта СССР, в честь которого названа школа олимпийского резерва по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ.