Сегодня исполнилось бы 100 лет легенде астраханского спорта Вячеславу Викторовичу Тихонову

Вячеслав Викторович ТИХОНОВ – по-настоящему великий и легендарный человек. Заслуженный тренер России по гребле, ветеран Великой Отечественной войны, Мастер спорта СССР, в честь которого названа школа олимпийского резерва по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ.
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