Дмитрий Медведев: перед тем как устраивать визг о перемирии, нужно уничтожить кровососущих паразитов

Зампредседателя Совбеза РФ обратился к европейским политикам Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию европейских политиков на массовые атаки украинских беспилотников по гражданским объектам на территории России.
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