«Дни короткометражного кино» пройдут в Москве с 14 по 21 декабря

Фестиваль Short Film Days, организованный при содействии ПФКИ и Союза кинематографистов России и традиционно приближенный к самым коротким дням в году, состоится с 14 по 21 декабря, передают «Аргументы и Факты».
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