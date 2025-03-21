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Царьград

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МЧС: Водолазы собрали 140 тонн мазута с дна Черного моря у Краснодарского края

МЧС: Водолазы собрали 140 тонн мазута с дна Черного моря у Краснодарского края

МЧС России провело около 1,7 тысячи подводных операций для очистки Черного моря от последствий крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

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