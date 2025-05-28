Предыдушее: https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43469040327/33-YA-Bog?utm_r. Похожее явление наблюдается и в Солнечной системе.
34 Я – Бог
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Предыдушее: https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43469040327/33-YA-Bog?utm_r. Похожее явление наблюдается и в Солнечной системе.
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