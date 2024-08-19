НМП: в медучреждениях не хватает 5,3 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов

В государственных медицинских учреждениях не хватает 5,3 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов. Об остром дефиците специалистов заявили в Российском обществе акушеров-гинекологов в ходе конференции Национальной медицинской палаты (НМП).
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