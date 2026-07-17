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В школах России могут разделить курс безопасности на два предмета

В школах России могут разделить курс безопасности на два предмета

Минпросвещения России подготовило проект, согласно которому с 1 сентября курс «Основы безопасности и защиты Родины» может быть заменен двумя отдельными обязательными дисциплинами — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка», передает РИА Новости.

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