Медвежий угол
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Медвежий угол

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России тоже придётся идти на некритичные для нас уступки

России тоже придётся идти на некритичные для нас уступки

ВОЙНА И МИР. Примерно об этом написал перед самым Новым годом один из самых известных писателей-фронтовиков, лауреат премии «Слово» за 2024 год Дмитрий Филиппов: Видит Бог, не хотел я высказываться на эту тему, но поднявшийся вой турбопатриотов по поводу возможных мирных переговоров не оставляет шанса.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Точно, гнилая статейка...
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4 час.
АД
Александр Даньшин
Как с Украиной о чем-то договариваться если она не выполнила ни одного договора с времен развала СССР?
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3 час.
Виктор Борисов
В  общем    можно сделать   вывод----  идет  подготовка общественного  мнения   к позорному  договорняку   и нас  будут убеждать что цели СВО   выполнены
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31 мин.

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