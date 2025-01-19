ВОЙНА И МИР. Примерно об этом написал перед самым Новым годом один из самых известных писателей-фронтовиков, лауреат премии «Слово» за 2024 год Дмитрий Филиппов: Видит Бог, не хотел я высказываться на эту тему, но поднявшийся вой турбопатриотов по поводу возможных мирных переговоров не оставляет шанса.
России тоже придётся идти на некритичные для нас уступки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vladimir vedenkin
Точно, гнилая статейка...
Ответить
4 час.
АД
Александр Даньшин
Как с Украиной о чем-то договариваться если она не выполнила ни одного договора с времен развала СССР?
Ответить
3 час.
Виктор Борисов
В общем можно сделать вывод---- идет подготовка общественного мнения к позорному договорняку и нас будут убеждать что цели СВО выполнены
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии