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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Паолини почти нет шансов против Швентек, зато у БЕТСИТИ есть бонус 100 000 рублей для новых игроков

Жасмин Паолини встретится с Игой Швентек в финале «Ролан Гаррос». Первая ракетка мира сыграет в третьем подряд финале открытого чемпионата Франции – в 2022-м и 2023-м она победила.

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