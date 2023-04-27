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«Аж подлетела с кровати»: все, что известно к этому часу о взрыве в Павловске

Воронку обнаружили на территории заброшенной котельной недалеко от конноспортивного клуба. Жителей Северной столицы и Ленинградской области встревожил мощный хлопок в окрестностях Павловска в ночь на 27 апреля около 00:10.

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