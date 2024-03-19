Франция присоединилась к призыву Польши ограничить ввоз зерна с Украины

Париж присоединился к призывам польских властей установить ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, что спровоцирует угрозу для предстоящего переговорного процесса внутри ЕС по продлению режима свободной торговли объединения с киевским режимом.
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