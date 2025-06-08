Троица 2025: главное, что надо знать о празднике, что нельзя делать на Троицу

В

ВАЛЕНТИНА

Христос был распят, похоронен, воскрес и ушёл с Земли в 33 (?) году н.э. К этому времени с 586 года до н.э. уже не существовало Северного царства ИЗРАИЛЬ и Храма Соломона, разрушенных вавилонянами, а также пропали навсегда уведённые вавилонянами в плен 10 колен потомков Авраама (или Иакова-Израиля, если угодно), проживавшие в ИЗРАИЛЕ. Но с 900 года до н.э. существовало Южное царство ИУДЕЯ, к моменту рождения Христа уже ставшее просто провинцией Римской империи. ИУДЕЯ была создана двумя коленами - Иуды и Биньямина, расплевавшимися с остальными 10-ю коленами. Эти два колена-отщепенца придумали собственную религию "иудаИЗМ" (назвав её именем своего патриарха Иуды), придумали собственного бога ЯХВЕ, объявив себя его "избранными", и стали называться иудеями. К моменту рождения и казни Христа на Земле жили потомки только двух названных колен, т.е. иудеи из ИУДЕИ. Вероятно израильтяне не пускали иудеев в свой Храм Соломона ввиду разницы религий, так что иудейским жрецам пришлось свои религиозные Книги писать с нуля. Напомню, что при разрушении Храма Соломона в 586 году до н.э. пропали навсегда скрижали Моисея и Ковчег Завета. Христос ходил по ГАЛИЛЕЕ (тоже провинция Рима) и не ходил в ИУДЕЮ, т.е. не был иудеем по "прописке" в ИУДЕЕ и не исповедовал иудаизм. И предал Христа вовсе не какой-то мелкий Иуда, а главный жрец ИУДЕИ - АННА. Вот иудеи и придумали мелкого Иуду, чтобы обелить жреца-доносчика АННУ, но и возвеличить имя "Иуда" ввиду того, что иудеи ненавидели Христа и поли вали грязью в своих Книгах.