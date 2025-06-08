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  • ВАЛЕНТИНА
    Христос был  распят,  похоронен, воскрес  и  ушёл с Земли  в 33 (?) году н.э. К  этому  времени  с 586 года  до н.э. ...Троица 2025: глав...
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Троица 2025: главное, что надо знать о празднике, что нельзя делать на Троицу

Троица 2025: главное, что надо знать о празднике, что нельзя делать на Троицу

8 июня 2025 года православные христиане будут отмечать один из ключевых праздников христианства — День Святой Троицы, также известный как Троица или Троицын день.

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ВАЛЕНТИНА
Христос был  распят,  похоронен, воскрес  и  ушёл с Земли  в 33 (?) году н.э. К  этому  времени  с 586 года  до н.э.   уже  не существовало Северного  царства ИЗРАИЛЬ и Храма  Соломона,  разрушенных  вавилонянами, а  также  пропали навсегда   уведённые   вавилонянами в плен   10  колен  потомков  Авраама (или  Иакова-Израиля, если  угодно), проживавшие в  ИЗРАИЛЕ. Но с 900 года до н.э.  существовало Южное  царство ИУДЕЯ, к   моменту  рождения  Христа    уже  ставшее просто провинцией  Римской  империи.   ИУДЕЯ была  создана  двумя коленами - Иуды и Биньямина,  расплевавшимися  с  остальными  10-ю  коленами. Эти  два  колена-отщепенца    придумали  собственную  религию  &quot;иудаИЗМ&quot; (назвав   её  именем   своего  патриарха Иуды),  придумали   собственного  бога  ЯХВЕ, объявив    себя  его  &quot;избранными&quot;, и  стали называться  иудеями. К моменту   рождения   и  казни Христа  на Земле   жили   потомки  только  двух  названных  колен, т.е.  иудеи из  ИУДЕИ.  Вероятно  израильтяне не пускали  иудеев  в  свой Храм Соломона ввиду разницы  религий, так  что  иудейским жрецам   пришлось  свои  религиозные Книги  писать с  нуля. Напомню, что   при разрушении Храма  Соломона   в 586 году  до н.э. пропали навсегда  скрижали Моисея  и Ковчег Завета. Христос   ходил  по ГАЛИЛЕЕ (тоже провинция  Рима) и не  ходил в  ИУДЕЮ, т.е.   не  был  иудеем по &quot;прописке&quot; в  ИУДЕЕ   и не исповедовал  иудаизм. И предал  Христа  вовсе не  какой-то  мелкий   Иуда, а   главный  жрец  ИУДЕИ - АННА. Вот иудеи  и  придумали   мелкого  Иуду, чтобы  обелить  жреца-доносчика АННУ, но  и  возвеличить  имя  &quot;Иуда&quot; ввиду  того, что  иудеи  ненавидели  Христа  и   поли вали грязью в  своих  Книгах.
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