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Царьград

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В Перми за 9 месяцев закрасили 7,3 тыс. нелегальных граффити

В Перми за 9 месяцев закрасили 7,3 тыс. нелегальных граффити

За девять месяцев 2025 года в Перми выявили около 7,9 тыс. несанкционированных граффити, из которых ликвидировали более 7,3 тыс.

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