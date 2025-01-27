Тарифы по ОСАГО изменят для автобусов и мотоциклов

Границы тарифного коридора по ОСАГО изменят. Указание Центробанка вступает сегодня в силу. Границы расширят в обе стороны: на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мототранспорта и для грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже, пишет «Парламентская газета».