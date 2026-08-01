Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 114 подписчиков

Политический кризис в Киеве — предвестник нашей Победы

Политический кризис в Киеве — предвестник нашей Победы

После окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не было в нашей жизни более напряженного и опасного периода, чем теперешний — время сражения между Россией, страной света и справедливости, и западным, в том числе украинским, неонацизмом, а в сущности — организованным преступным сообществом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии