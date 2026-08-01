Политический кризис в Киеве — предвестник нашей Победы

После окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не было в нашей жизни более напряженного и опасного периода, чем теперешний — время сражения между Россией, страной света и справедливости, и западным, в том числе украинским, неонацизмом, а в сущности — организованным преступным сообществом.