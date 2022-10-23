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Мощные данки Янниса Адетокумбо, Франца Вагнера и Джавонте Грина – в десятке лучших моментов дня

Мощные данки Янниса Адетокумбо, Франца Вагнера и Джавонте Грина – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые прошли в субботу, 22 октября. Топ-10 дня возглавили мощные данки Янниса Адетокумбо («Милуоки»), Франца Вагнера («Орландо») и Джавонте Грина («Чикаго»).

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