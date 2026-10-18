По данным ЦГМС в Волгоградской области 18 октября: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 6-11 м/с.
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