Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Российский посол в Израиле обрадовал: "русские евреи просятся в РФ - начало великому исходу положено"

Российский посол в Израиле обрадовал: "русские евреи просятся в РФ - начало великому исходу положено"

Politiki.net все изображения из открытых источников яндекс картинки. Считанные часы до наступления Нового года, а я к вам с огромной радостью, ну как "огромной", так сообщением, да и на счет "радостной", я очевидно поторопился, - но сначала.

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