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GeForce RTX 4090 не смогла показать стабильные 60 FPS в новой Test Drive в нативном 4K/Ultra В р...

GeForce RTX 4090 не смогла показать стабильные 60 FPS в новой Test Drive в нативном 4K/Ultra В р...

GeForce RTX 4090 не смогла показать стабильные 60 FPS в новой Test Drive в нативном 4K/UltraВ результате тестов DSO Gaming выяснилось, что мощная NVIDIA GeForce RTX 4090 не способна запустить Test Drive Unlimited Solar Crown в максимальном 4K при 60 FPS.

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