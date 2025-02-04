Артём Дмитрук: Какие тайны скрывают подвалы СБУ?

Какие тайны скрывают подвалы СБУ? Как информационные вирусы влияют на восприятие украинцев? Кто стоит за пропагандой и манипуляциями на Украине? На вопросы зрителей, читателей и журналиста Стива Дудника ответил украинский политик Артём Дмитрук.