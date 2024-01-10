А.И. Бастрыкин поручил доложить по обращению о проживании жителей Свердловской области в ненадлежащих условиях

В социальной сети опубликовано обращение к руководству ведомства, где сообщается, что в городе Ревда Свердловской области граждане, относящиеся к категории детей-сирот, вынуждены проживать в ненадлежащих условиях.
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