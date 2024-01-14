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TDD: женщина сломала телевизор Samsung, приняв слой экрана за защитную пленку

TDD: женщина сломала телевизор Samsung, приняв слой экрана за защитную пленку

Пользовательница TikTok c ником Kumalashstudio стала звездой соцсети после публикации видео, в котором показала, как случайно сломала новый телевизор Samsung, содрав с него функциональный слой экрана, приняв его за защитную пленку.

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