Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс, один путь»

РИАМО - 17 окт. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума «Один пояс, один путь» и проведет ряд двусторонних встреч, в том числе и с председателем КНР Си Цзиньпином.
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