Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс, один путь»

РИАМО - 17 окт. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума «Один пояс, один путь» и проведет ряд двусторонних встреч, в том числе и с председателем КНР Си Цзиньпином.