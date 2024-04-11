Путин призвал готовиться к восстановлению жилья в затопленных регионах

В свете заявления Президента России Владимира Путина о необходимости заранее готовиться к восстановлению жилых домов и инфраструктуры в затопленных областях, становится ясно, что подготовка к послепаводковому периоду играет критическую роль.
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