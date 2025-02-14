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Чехов в Ялте

Чехов в Ялте

Энтузиасты-поклонники творчества писателя, намерены восстановить любимый чеховский цветочный аромат. Помимо писательства в Крыму Чехов занимался ботаникой – на его счету десятки селекционированных им сортов роз.

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