Чехов в Ялте

Энтузиасты-поклонники творчества писателя, намерены восстановить любимый чеховский цветочный аромат. Помимо писательства в Крыму Чехов занимался ботаникой – на его счету десятки селекционированных им сортов роз.
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