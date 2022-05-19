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Дэррил Саттер выиграл 94-й матч в Кубке Стэнли и делит 6-е место с Куинном в истории среди тренеров

«Калгари» обыграл «Эдмонтон» (9:6) в матче 2-го раунда Кубка Стэнли (1-0 в серии). Возглавляющий «Флэймс» Дэррил Саттер одержал 94-ю победу в плей-офф за карьеру в качестве тренера и вышел на 6-е место в истории, догнав Пэта Куинна.

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