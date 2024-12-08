Российская армия ударила по бывшей ракетной базе в Винницкой области

Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев Удар с последующей детонацией был нанесен в районе города Жмеринка в Винницкой области Украины, где располагается бывшая ракетная база, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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